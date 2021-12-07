FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Attila Szalai yorumu! "Nereye gittiğinden ziyade..."

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Apollon Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai, buradaki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Milli takımdan hocası Marco Rossi 23 yaşındaki stoperle ilgili "Attila Szalai İtalya Serie A için çok uygun bir oyuncu olsa da Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Macar stoperin transfer son durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Fenerbahçe cephesinden böyle bir kabul ediş yok. Sürekli konuşulan 2 takım var; Chelsea ve Atletico Madrid. Szalai'nin nereye ve nasıl gittiden ziyade kaça gittiği olacaktır. 2 milyon Euro'ya aldığınız oyuncuyu 20 milyon Euro'ya satıyorsanız bu alkışlanacak bir başarıdır." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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