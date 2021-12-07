07 Aralık 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Attila Szalai yorumu! "Nereye gittiğinden ziyade..."

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Apollon Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai, buradaki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Milli takımdan hocası Marco Rossi 23 yaşındaki stoperle ilgili "Attila Szalai İtalya Serie A için çok uygun bir oyuncu olsa da Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Macar stoperin transfer son durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Fenerbahçe cephesinden böyle bir kabul ediş yok. Sürekli konuşulan 2 takım var; Chelsea ve Atletico Madrid. Szalai'nin nereye ve nasıl gittiden ziyade kaça gittiği olacaktır. 2 milyon Euro'ya aldığınız oyuncuyu 20 milyon Euro'ya satıyorsanız bu alkışlanacak bir başarıdır." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
07.12.2021
ABONE OL

Çarpıcı Szalai yorumu! Nereye gittiğinden ziyade... Çarpıcı Szalai yorumu! "Nereye gittiğinden ziyade..." 07.12.2021
Flaş sözler! Belözoğlu kalsaydı Mesut Özil... Flaş sözler! "Belözoğlu kalsaydı Mesut Özil..." 07.12.2021
Pereira’ya sert sözler! İşi yine yarım kaldı Pereira'ya sert sözler! "İşi yine yarım kaldı" 06.12.2021
Pereira o isme şans vermiyor! Değerini kaybediyorsun Pereira o isme şans vermiyor! "Değerini kaybediyorsun" 06.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
O isimden ülke puanı çıkışı! Fenerbahçe kendi çıkarlarını... O isimden ülke puanı çıkışı! "Fenerbahçe kendi çıkarlarını..." 06.12.2021
F.Bahçe’ye sert eleştiri! Ligin sonuncusu gibi... F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Ligin sonuncusu gibi..." 06.12.2021
F.Bahçe Mesut oldu Gol ve asisti yok ama... F.Bahçe Mesut oldu "Gol ve asisti yok ama..." 06.12.2021
Pereira’dan galibiyet yorumu! Böyle devam etmeliyiz Pereira'dan galibiyet yorumu! "Böyle devam etmeliyiz" 06.12.2021
Toroğlu’dan dikkat çeken tespit! Pereira çıkartmamış Toroğlu'dan dikkat çeken tespit! "Pereira çıkartmamış" 05.12.2021
Toroğlu’dan Pereira’ya sert eleştiri! Futbolcular huzursuz Toroğlu'dan Pereira'ya sert eleştiri! "Futbolcular huzursuz" 05.12.2021
F.Bahçe’de yıldızlar nerede? Bu isimler yok F.Bahçe'de yıldızlar nerede? "Bu isimler yok" 05.12.2021
F.Bahçe Bilic’i gözüne kestirdi! Mağlubiyet durumunda... F.Bahçe Bilic'i gözüne kestirdi! "Mağlubiyet durumunda..." 05.12.2021
Uluç’tan o isme övgü! F.Bahçe’nin en yararlı futbolcusu Uluç'tan o isme övgü! "F.Bahçe'nin en yararlı futbolcusu" 03.12.2021
Cezaya ilişkin sert sözler! Raporu yazmak bu kadar kolay mı? Cezaya ilişkin sert sözler! "Raporu yazmak bu kadar kolay mı?" 03.12.2021
F.Bahçe yöneticisi Emir Yolaç: Her kulvarda her kupaya talibiz! F.Bahçe yöneticisi Emir Yolaç: Her kulvarda her kupaya talibiz! 03.12.2021
F.Bahçe için Alex sözleri! Ali Koç’a zaman kazandırır F.Bahçe için Alex sözleri! "Ali Koç'a zaman kazandırır" 03.12.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan ocak bombası! İşte Fatih Terim'in istediği futbolcu
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 15. hafta)
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da devre arasında 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıracak golcü hamlesi! Kolombiyalı yıldız...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör