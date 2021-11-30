FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş Mesut Özil sözleri! "Performans yaşı geçti"

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Takım Oyunu programında Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Kapsal, "Mesut'un performans yaşı geçmiştir. İlk geldiğinde ben de heyecanlanmıştım. Bundan sonra sürdürülebilir bir başarısı olmaz. Kalan 24 haftada 16-18 maça damga vurması gerekir. Ancak oyunda hiç yok." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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