FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş Jorge Jesus sözleri! "İkna etmek kolay değil"
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus hamlesini değerlendirdi. Bilgiç, "Üst düzey bir teknik direktörü Türkiye'ye getirmeye ikna etmek kolay değil." dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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