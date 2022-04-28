FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş gerçeği açıkladı! "Yönetimin Mesut Özil düşüncesi..."
A Spor yorumcusu Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kul, "Fenerbahçe yönetimi net bir şekilde Mesut Özil ile yolları ayırmayı düşünüyor." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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