FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'ta kritik tarihi açıkladı!
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, "Jorge Jesus, Flamengo'yu bekliyor olabilir. Jesus konusunda henüz olumsuz bir gelişme olmadığı gibi anlaşma da yok. Bu iş Mayıs'ın 5'ine 10'una kadar olmaz" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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