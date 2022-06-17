Dimitris Itoudis adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, 51 yaşındaki Yunan başantrenör Dimitris Itoudis ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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