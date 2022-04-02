FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş İsmail Kartal sözleri! "Yerlerde sürünen takım..."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında zorlu Kayserispor deplasmanını 4-0 ile geçti. Maçtan sonra A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç teknik direktör İsmail Kartal hakkında konuştu. Bilgiç, "İsmail Kartal'ı şurada tebrik etmek lazım. Bu kadar yerlerde sürünen bir takımı yukarıya taşıyıp mental, fizik ve taktik olarak en sonunda bugünkü maça geldiğimiz zaman performans olarak yukarı taşımak kolay bir iş değildi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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