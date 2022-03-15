FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş İsmail Kartal sözleri! "Arda'yı korumak istiyorsan..."
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 5 gollü bir galibiyet ile döndü. Oyuna 74. dakikada dahil olan genç Arda Güler, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, teknik direktör İsmail Kartal'ı eleştirdi. Karaman, "İsmail hoca Arda'yı koruyorum diyor. Kimden koruyorsun. Oyuncu ilk 11 seviyesinde. Arda'yı sahaya attıktan sonra doğacak etkilerden korursunuz. İsmail hoca Arda'yı oyuna 74. dakikada aldı ama ve maç sonunda '1 gol 1 asist yaptı o zaman iyi yapmışız.' dedi. İlk 11'de başlasaydı ne yapacaktı peki? Belki daha farklı olacaktı. Altay'ın 8-9 kurtarış yapmasına da gerek kalmayabilirdi. Arda'yı korumak istiyorsan oynatacaksın." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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