BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş Ersin Destanoğlu ve Arda Güler sözleri! "Kararları Tolunay Kafkas alıyor"
Süper Lig'de gösterdikleri performanslarla göz dolduran Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ve Fenerbahçeli Arda Güler, Portekiz ile oynanacak play-off maçı öncesi Milli Takım Aday kadrosuna alınmadı. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, alt yapıdan sorumlu Tolunay Kafkas'ı sert sözlerle eleştirdi. Domaç, "Senin üçüncü kalecin Uğurcan ve Altay'dan sonra Ersin olacak. Artık Ersin Milli Takım havasını almalı. Arda Güler U-17 takımına alınmış. Fenerbahçe'de ilk 11 oynuyorsun. A Milli Takımı'na alınmasa bile Ümit Milli Takım'da olmalı. Bu kararları Tolunay Kafkas alıyor." dedi. | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri (BJK - FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
Flaş Ersin ve Arda sözleri! 19 Mart 2022 | 12:00
03:26
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı! 19 Mart 2022 | 12:00
02:49
İşte Beşiktaş'ta Hatayspor maç öncesi son durum 19 Mart 2022 | 12:00
01:20
Övgü dolu sözler! "Ersin gibi olabilir" 19 Mart 2022 | 12:00
00:38
Uluç'tan Güneş sözler! "Gelecek sezon..." 18 Mart 2022 | 12:00
00:48
Uluç'tan Karaveli'ye sert eleştiri! 18 Mart 2022 | 12:00
04:08
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin şehit futbolcuları 18 Mart 2022 | 12:00
00:42
Beşiktaşlı yıldız için flaş sözler! "Ona acıdım" 15 Mart 2022 | 12:00