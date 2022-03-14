Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından: Maçın kırılma anı...
Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin performansını A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan aktardı. Alpaslan, "Fenerbahçe'de Altay Bayındır adeta maçın kırılma anında takımını ayakta tuttu. Karşılaşma 2-2 olduktan sonra yapmış olduğu kurtarışlarla galibiyetin mimarı oldu." ifadelerinde bulundu.
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