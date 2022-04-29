FENERBAHÇE GAZİANTEP FK SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Kanarya'nın muhtemel 11'i!
Fenerbahçe - Gaziantep FK Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı lacivertli ekip maçı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine adını yazdırmak istiyor. Kanarya'nın bu maçta sahaya Altay, Nazım Sangare, Serdar, Tisserand, Novak, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, Rossi, İrfan Can ve Serdar Dursun 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 29 Nisan Cuma günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını CANLI izle...
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