FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Fenerbahçe sözleri! "Pereira döneminde bile..."
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin oyununu değerlendirdi. Bilgiç, "Vitor Pereira döneminde bile bu kadar kötüsünü izlememişti. İlk yarıda Altay'ın 6 kurtarışı var. Bu gece Altay'ın ellerinde kalan bir maç oldu." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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