FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'yi Sivas'ta bekleyen tehlike!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak. Soğuk bir havada oynanacak olan müsabakada sarı lacivertlilerin hedefi mutlak galibiyet. Ancak Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike ise hava koşulları. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Kanarya'nın galibiyet parolasını açıkladı. Karaman, "Sivas'ta alttan ısıtmalı bir stadyum var ancak belli bir kar yağışı ile bu sistem yetersiz kalır. Bu iklim koşullarına alışkın olan taraf Sivasspor olduğu için avantajlı olan da Sivasspor olur. Ayrıca güç ve fizik odaklı oynayan Sivasspor bu havada bir adım önde oluyor. Fenerbahçe fiziksel anlamda ekstra bir performans ortaya koymak zorunda." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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