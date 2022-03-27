FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye müjde! Yıldız isim Galatasaray derbisinde sahada
Süper Lig'de ikincilik yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu belirsizliği noktalanıyor. Slavia Prag maçında sakatlanan yıldız oyuncunun dönüş tarihini A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç açıkladı. Uluç, "Slavia Prag maçından beri formaya hasret. Muhtemelen Galatasaray derbisinde ilk 11'de yer alacak." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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