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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı!

Kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe aradığı ismi Brezilya'da buldu. Bonservisi Gremio'da olan 24 yaşındaki Ferreira'yı kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli ekip oyuncuyu yoklamaya başladı. A Spor yorumcusu Volkan Demir, Pereira transferi konusuna açıklık getirdi. Demir, "Fenerbahçe, Brezilya'da Gremio forması giyen Ferreira ile ilgileniyor. Bonservisi biraz yüksek olduğu için yoklama yapılıyor. Yaklaşık 8 milyon Euro'ya yakın bir bedeli var." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
06.01.2022
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