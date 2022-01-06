FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor! "Adana Demirspor maçından önce..."

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Joachim Löw, Slaven Bilic, Jorge Jesus, Alex De Souza ve İsmail Kartal gibi isimlerin gündemde olduğu sarı lacivertli ekipte yeni adayların ortama çıkması muhtemel. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul son durumu açıkladı. Kul, "Adana Demirspor maçından önce yeni isim açıklanabilir. Joachim Löw ismi zor görünüyor. Jorge Jesus tarafı ile görüştüm ve maliyet sorunu ortaya çıkıyor. Slaven Bilic ile tekrar temasa geçilebilir. Süreç tıkandı ve yerli bir isme çok dönüleceğini düşünmüyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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