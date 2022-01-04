FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Kim Min Jae Avrupa radarında! Yerleri nasıl dolacak?

Avrupalı kulüpler Attila Szalai ve Kim Min Jae'ye talip. Daha önce Chelsea ile adı geçen Szalai ve şu aralar Napoli'nin gündeminde olan Kim Min Jae'nin takımdan ayrılması söz konusu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, konu hakkında sert eleştirilerde bulundu. Uluç, "Kim Min Jae ve Szalai'yi 20'şer milyon Euro'ya satarsan süper iş ama yerine aldığın oyuncular yol geçen hanına döndürürse taraftara anlatamazsın. Umtiti ismi yazılıyor. Peki bu transferlere kim karar verecek. Yerine alacağın oyuncular hazır mı? Yoksa bu süreç teknik direktör sürecine mi dönecek? Fenerbahçe Kim'i bulana kadar 10 stoper aldı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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