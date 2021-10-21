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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı öncesi Viktor Fischer'den ilginç hareket

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, evinde Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i konuk edecek. Antwerp'in basın toplantısına katılan sol kanat oyuncusu Viktor Fischer, toplantı esnasında elma yedi. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında elma yiyen Fischer gündem oldu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
21.10.2021
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