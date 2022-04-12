FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldıza şok eleştiri! "Almanya'da oynasaydı..."
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başardı. Dev derbide sarı lacivertli ekipten Mert Hakan Yandaş'ın performansı dikkat çekti. A Spor yorumcusu Kemal Bilgin, Yandaş'ı eleştirdi. Bilgin, "Mert Hakan Yandaş, Almanya'da veya İngiltere'de oynasaydı bu maçı kazanamazdı. Kırmızı karttan giderdi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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