FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli oyunculara şok sözler! "Saçma sapan davranışlar..."
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Zorlu maç öncesinde A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç bazı Fenerbahçeli oyuncular hakkında şok sözler sarf etti. Uluç, "İsmail hoca 'Trabzonspor maçındaki mücadele ile devam edersek maç kaybetmeyiz' düşüncesiyle oynamak istiyor. Mert Hakan Yandaş'ın saha içerisinde saçma sapan davranışları olsa da takıma ritim katıyor. Bakalım Alanyaspor karşısında takım nasıl ayakta kalacak? Mesut, Novak ve Gustavo'nun da bu süreçte takıma dahil olması da önemli ama futbolcuların da artık oyuna dahil olması gerekiyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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