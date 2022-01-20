FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli oyunculara sert eleştiri! "Kıyametin kopması gerekiyor"
Fenerbahçe'den hakem açıklaması geldi. Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı evinde 2-1 mağlup eden sarı lacivertli ekipten hakem performansı hakkında açıklama geldi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç açıklamayı değerlendirdi. Uluç, "Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında çok daha sert hakem açıklaması gerekirdi. Hakem o maçta golü vermedi. Sonrasında Fenerbahçeli oyuncuların beyanlarına göre hakem 'Rakibiniz zaten 9 kişi' dedi. Kıyametin burada kopması gerekiyor. Fenerbahçe puan kaybetti." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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