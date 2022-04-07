FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli Osayi Samuel'den Galatasaray sözleri!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde sarı lacivertlilerin yıldız isimlerinden Bright Osayi-Samuel kameralar karşısına geçti. Osayi-Samuel, "Büyük bir derbi maçı oynayacağız. Tüm camia için çok önemli bir maç. Derbi için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımıza ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Hangi pozisyonda olursa olsun derbide oynamak istiyorum. Biz maç maç bakıyoruz, yüksek özgüvenle devam etmek istiyoruz. Bütün futbolcular bu maçın önemini biliyor. Derbide de son iki maçta olduğu gibi taraftarlarımızdan yoğun destek istiyoruz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:29
Samuel'den G.Saray sözleri! 07 Nisan 2022 | 12:00
14:46
Derbi öncesi F.bahçe'de son durum! 07 Nisan 2022 | 12:00
02:41
Yabancı öğrencilerden F.Bahçe şarkısı! 07 Nisan 2022 | 12:00
00:27
Kim Min Jae için flaş yorum! 07 Nisan 2022 | 12:00
01:46
Kartal'ın zor kararı! Arda ve Ferdi... 06 Nisan 2022 | 12:00
01:15
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum! 05 Nisan 2022 | 12:00
00:35
Berisha'dan gençlere futbol dersi 04 Nisan 2022 | 12:00
01:09
Kartal ile devam edilecek mi? 04 Nisan 2022 | 12:00