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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli isme büyük övgü! "Bütün Avrupa basını konuşur"

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden temsilcimiz Fenerbahçe, son maçını Eintracht Frankfurt karşısında oynayacak. Alman ekibini evinde ağırlayacak sarı lacivertli ekibimizin nasıl bir kadro ile çıkacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, bir isme dikkat çekti. Çorlu, "Bu maçta Pereira ister rotasyon yapsın, ister tam kadro çıksan ama Arda Güler'i oynatsın. Böylesine önemli bir maçta iddian yok ve Arda'yı oynatman gerekir. Ardalı bir galibiyeti bütün Avrupa basını konuşur." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor Haberi)
09.12.2021
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F.Bahçeli isme büyük övgü! Bütün Avrupa basını konuşur F.Bahçeli isme büyük övgü! "Bütün Avrupa basını konuşur" 09.12.2021
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