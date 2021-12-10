FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira, UEFA Konferans Ligi'ni ciddiye alacak mı? "Süper Lig'i toparlarsa..."

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Eintracht Frankurt ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçla beraber grup aşaması sona ererken sarı lacivertli ekip grubu üçüncü tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne düştü. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ni ciddiye alıp almayacağını açıkladı. Özkök, "Pereira, Konferans Ligi'ni Süper Lig'in gidişatına göre ciddiye alacaktır. Trabzonspor ile arada ciddi bir puan farkı var. Play-off tarihine kadar puan Fenerbahçe ligi toparlarsa işler değişir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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