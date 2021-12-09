Flaş Fenerbahçe sözleri! "Aralarında çelişki var"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. hafta ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Fenerbahçe-Frankfurt maçı öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Aktan, "Bu akşamki maç için bir çelişki var. Pereira önceliğimiz lig diyor, Sosa ise ligi yarın düşünürüz önceliğimiz bu maç diyor. İkisi birbirinden farklı düşünceyi savunuyor. Oysa bu maç hem Türkiye hem de Fenerbahçe açısından çok önemli." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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