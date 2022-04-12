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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de zorlu hoca kararı! Erol Kaynar yorumladı

Gelecek sezon teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim konusunda belirsizlik yaşayan Fenerbahçe'de birçok aday var. Koltukta oturan İsmail Kartal'ın performansı göz kamaştırırken diğer yandan da Jorge Jesus ve Joachim Löw gibi isimler de gündeme geliyor. Duayen yorumcu Erol Kaynar konuyu A Spor ekranında değerlendirdi. Kaynar, "Ali Koç'un işi zor. Fenerbahçe'nin toparlamasını kimse beklemiyordu. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile beraber ciddi bir yükselişi var. Sezon sonu hoca seçiminde Ali Koç'a Allah kolaylık versin." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

12 Nisan 2022 | 21:24
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