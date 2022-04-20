FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de teknik direktör senaryosu!
Süper Lig'de İsmail Kartal ile çıkışa geçen Fenerbahçe'de gelecek sezon takımın başında kimin olacağı henüz belirlenmedi. Sarı lacivertli kulübün yönetimi Joachim Löw, Jorge Jesus ve İsmail Kartal arasında kaldı. A Spor yorumcusu Volkan Demir son detayları açıladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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