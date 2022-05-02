FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Szalai şüphesi! Derbiye yetişecek mi?
Fenerbahçe'de Attila Szalai bilmecesi sürüyor. Shakhtar Donetsk ile oynanan dostluk maçında omzundan sakatlanan yıldız oyuncunun Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği henüz belli değil. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Macar oyuncu hakkında konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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