FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil kararı! "Sezon sonu..."
Fenerbahçe'de Mesut Özil'in geleceği belli oldu. Yönetim yıldız isimle yolları ayırmak istiyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul detayları açıkladı. Kul, "Bu durumun sürekli çözüleceğini söylüyordum ama Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda yolları ayırmak istiyor. Mesut takımda kalmak istiyor. Sezon sonunda yönetim oturup anlaşacak. Ozan Tufan konusunda da yeni teknik direktörün kararı önemli." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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