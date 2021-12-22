FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'de Joachim Löw operasyonu sürüyor. 61 yaşındaki teknik direktörle sezon başında da görüşen sarı lacivertli ekip Alman çalıştırıcıyı ikna etmeye çalışıyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul son durumu aktardı. Kul, "Takımda Mesut Özil gibi birisinin olması avantaj ama Löw'ün hedefleri ve Fenerbahçe'deki kariyer planlaması çok örtüşmüyor. Ancak ikna süreci olacak. Şu anda mümkün gözükmüyor gibi duruyor ancak bir ikna çabası var." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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