21 Aralık 2021, Salı
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 5 hoca adayı! "Alex..."
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına başladı. Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe yönetimi yeni teknik direktör için 5 aday belirledi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul adayları açıkladı. Kul, "Kenan Koçak ve Slaven Bilic'in ismi gündemdeydi. Artık Joachim Löw ve İsmail Kartal isimleri de adayların arasına girdi. Daha önceden yapılan temaslardan kaynaklı olarak Alex De Souza'yı da bu isimler arasında görebiliriz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
21.12.2021
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