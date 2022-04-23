FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus harekatı! "Görüşme gizli olmalıydı"
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı son bulmak üzere. Ali Koç ve Selahattin Baki, Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e hareket etti. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı Jesus harekatını yorumladı. Kınalı, "Takım bu kadar iyi giderken Ali Koç bu görüşmeyi gizli yapamaz mıydı diye düşünüyorum. Çünkü kendi hocanı değersizleştirmenin bir anlamı yok. Takım iyi gidiyor. Fenerbahçe'nin gelecek sezon iradesine saygı duyuyorum ama takımın motivasyonunu bozabilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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