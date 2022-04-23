FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den resital! Yıllar önce...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in yıllar önce kayda alındığı bir video ortaya çıktı. 17 yaşındaki oyuncu ve babası Ümit Güler evlerinin salonunda top sektirirken video kaydına alındılar. İşte genç oyuncunun futbol topu ile yıllar önce gösterdiği performans. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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