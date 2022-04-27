FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus bilinmezliği son buluyor! İşte Flamengo gerçeği...
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirmek istiyor. Ancak iki taraftan da henüz anlaşmanın bitmediği yönünde açıklamalar geldi. Brezilya'ya tatile giden Jorge Jesus hakkında önemli bir detay ortaya çıktı. A Spor yorumcusu Volkan Demir o detayı açıkladı. Demir, "Jorge Jesus tatile Rio De Janerio'ya gitti. Tabii akla doğal olarak Flamengo geliyor. Jesus'un asıl amacı Flamengo teknik direktörü olmak. Flamengo ve Jesus arasında satranç oynanıyor. Eğer Flamengo ihtimali kalkarsa Fenerbahçe ihtimali artacak." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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