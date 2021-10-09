09 Ekim 2021, Cumartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de hangi oyuncular derbiye yetişecek?
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında çıkacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanı yerinden takip eden A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Osayi Samuel ve Rossi'nin tedbir amaçlı antrenmana katılmadıklarını söyledi. Ayrıca İrfan Can ve Tisserand'ın takımdan ayrı çalıştıklarının bilgisini verdi. Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Serdar Dursun ve Serdar Aziz A Milli Takım kadrosunda, Attila Szalai, Macaristan’a, Filik Novak, Çekya’ya, Dimitris Pelkas Yunanistan’a gitti. Bu oyuncular, Avrupa’da kaldı. Ancak Ekvador’a giden Enner Valencia ile Güney Kore’ye giden Min-jae Kim, kıta değiştirdi. Genç oyuncular Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Osman Ertuğrul ise alt yaş kategorileri için Milli davet aldı. | FB spor haberleri
09.10.2021
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