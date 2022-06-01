FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 3 isme teklif var! "Jorge Jesus'un..."
Fenerbahçe'nin savunma hattı geçtiğimiz sezon göz doldurdu. Birey performansları zirvede olan oyunculardan Szalai, Kim ve Osayi Samuel'e teklif yağıyor. A Spor yorumcusu Volkan Demir detaylarği açıkladı. Demir, "Fenerbahçe'ye en çok Szalai, Kim ve Osayi Samuel için teklif geliyor. Birden fazla ayrılık olmaz. Fenerbahçe gelecek sezona belli bir rotasyon taşıyacak. Ben Jorge Jesus'un bu takım üzerinde büyük oynamalar yapacağını çok sanmıyorum ama takviyeler gelecek." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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