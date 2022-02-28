FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe yönetimine şok eleştiri! "3-4 ayda bir..."
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Kapsal, "3-4 ayda bir sezon bitmeden hoca kovulur mu? En büyük hata bu. Fenerbahçe'nin 4 yıldır yaptığı en büyük eksiklik antrenöre inanmamasıdır." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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