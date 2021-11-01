01 Kasım 2021, Pazartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe yönetimine flaş sözler! "Hata yaparak doğruyu arıyor"
Süper Lig'in ilk 8 haftasında iyi bir gidişat geçiren Fenerbahçe, son 3 maçını kaybederek zirveden uzaklaştı. Beklenen sonuçlar bir türlü alınamayınca taraftardan yönetime tepkiler başladı. Her sezona kadrosunu genel anlamda yenileyerek giren sarı lacivertli ekibin yönetimini A Spor yorumcusu Taner Karaman eleştirdi. Karaman, "Transferler üzerinden yönetimi eleştirmek gerekiyor. Yönetim doğru planlama yapsa bile doğru isimler üzerinden planlama yapmamış gibi gözüküyor. Üçlü savunmaya ne kadar uygun transferler yapıldı? Ali Koç sportif direktör gibi yapılacak transferlerin mevkilerini açıklıyordu. Problem burada. Bu yönetim modelinde yanlışlıklar var ve bu yanlışlar devam ediyor. Sayın Ali Koç aynı hataları yaparak doğruyu bulmaya çalışıyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
01.11.2021
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