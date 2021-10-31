FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Altay şoku!

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 3 fire verdi. Valencia, Altay ve Gustavo'yu kaybeden Fenerbahçe, bu isimlerden bire süre katkı alamayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Altay Bayındır ameliyat olacak. Enner Valencia ise Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak. Luis Gustavo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar...

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