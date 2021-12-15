FENERBAHÇE HABERLERİ: Çarpıcı Vitor Pereira yorumu! "İpler kopmuş durumda"

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Son Sayfa programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Vitor Pereira ile birçok anlamda ipler kopmuş durumda. Oyuncu grubu ile arasındaki köprü açılmış durumda. Şu anda bir B planı çalışması var" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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