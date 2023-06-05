FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe taraftarından protesto! "Yönetim istifa"
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler sezonun son derbisini 3-0 kaybetti. Bu sezon derbi galibiyeti alamayan Kanarya, geçtiğimiz hafta da ezeli rakibi Galatasaray'a şampiyonluğu kaybetmişti. Fenerbahçe taraftarı derbi mağlubiyetinin ardından başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri
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