FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe - Mesut Özil çıkmazı sürüyor! "İlişki patladı"
Fenerbahçe - Mesut Özil çıkmazı sürüyor. Yaklaşık 3 ay önce Başkan Ali Koç tarafından kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu sözleşmesini sarı lacivertli ekipte tamamlayacağını açıkladı. Başkan Koç ise yol ayrımının olacağını dile getirdi. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, iki taraf arasındaki çıkmazı yorumladı. Akcan, "Mesut - Fenerbahçe ilişkisi patladı. Başkan olarak Mesut gibi bir oyuncuyu kadro dışı bırakmak zorunda kalıyorsanız, işiyle değil takımla ilgilensin diyorsanız ve Mesut olarak her maçta il 11'e yazılamıyorsanız bu ilişkide birçok mesajı içinde barındırıyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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