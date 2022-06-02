FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Jorge Jesus yorumu! "Benim gibi..."
Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğunu Jorge Jesus'a emanet etti. Sarı lacivertli ekip Portekizli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sezona Vitor Pereira ile başlayan Kanarya, tecrübeli ismi 25 maçlık serüvenden sonra takımdan göndermişti. Pereira, Jesus'un Fenerbahçe'ye gelişini değerlendirdi. A Spor yorumcusu Murat Özbostan o değerlendirmeyi açıkladı. Özbostan, "Bir arkadaşımız Jesus'u Pereira'ya sordu. Pereira cevap olarak 'Benim gibi harika bir hoca.' dediğini öğrendik." dedi. | FENERBAHÇE HABERLERİ (FB spor haberi)
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