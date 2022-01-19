FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe kazandı ama tatmin etmedi! "Süre uzadıkça..."
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maçtan sonra A Spor yorumcusu Haldun Domaç, sarı lacivertli ekibi eleştirdi. Domaç, "Fenerbahçe ilk 10 dakikada ikinci topları alarak başladı ama oyunun süresi uzadıkça gevşeme oldu. İkinci yarının başında tekrar toparladı. Santrafor bölgesinde Serdar Dursun 'Topu ceza sahasına atın' demeli. Genel anlamda oyunun içinde kopuk bir Fenerbahçe var. İkinci yarının başında da iyi başlayan Fenerbahçe 15 dakika sonra oyundan koptu." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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