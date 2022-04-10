FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe kafilesi derbi için stada ulaştı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde konuk edecek. Zorlu derbiden önce sarı lacivertli ekibi taşıyan otobüs maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
Fenerbahçe kafilesi derbi için stada ulaştı! 10 Nisan 2022 | 12:00
01:11
Fenerbahçe kafilesi derbi için stada hareketlendi! 10 Nisan 2022 | 12:00
05:03
İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri! 10 Nisan 2022 | 12:00
02:53
F.Bahçe'de derbi öncesi son durum! 10 Nisan 2022 | 12:00
01:08
Kadıköy'de geri sayıma geçildi! 10 Nisan 2022 | 12:00
05:01
Derbide hangi isimler öne çıkacak? 10 Nisan 2022 | 12:00
01:12
F.Bahçe-G.Saray derbisi gelişmeleri! 10 Nisan 2022 | 12:00
00:34
Derbinin hakemine flaş eleştiri! 08 Nisan 2022 | 12:00