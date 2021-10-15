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FENERBAHÇE HABERLERİ - "Fenerbahçe için gerçek ortaya çıkacak!"

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Zorlu maç öncesinde Spor Gündemi programında konuşan Ozan Zeybek, "Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin bu sezon oynadıkları maçlar küçük sınavlardı. Bu maç özellikle Fenerbahçe için büyük sınav. Fenerbahçe için gerçek ortaya çıkacak!" dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
15.10.2021
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Fenerbahçe için gerçek ortaya çıkacak! "Fenerbahçe için gerçek ortaya çıkacak!" 15.10.2021
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