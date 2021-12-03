04 Aralık 2021, Cumartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe için Alex sözleri! "Ali Koç'a zaman kazandırır"
Fenerbahçe'de Pereira'nın koltuğu sallanıyor. Bir süredir yeni hoca baktığı konuşulan Fenerbahçe'de eski yıldızı Alex'in ismi ön plana çıkmaya başladı. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, konu ile ilgili önemli sözler sarf etti. Sarıdağ, "Alex yönetime zaman kazandırır. Taraftar da seviyor. Rahat nefes aldırır. Pereira'yı gönderip Alex De Souza'yı getir ve rahatına bak. Sezon sonu iyi sonuç gelirse devam et." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
03.12.2021
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