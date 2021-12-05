FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Bilic'i gözüne kestirdi! "Mağlubiyet durumunda..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rize'yi sahasında konuk edecek. Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan sarı lacivertli ekipte Teknik Direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Pereira'nın son durumu hakkında konuştu. Beşer, "Mağlubiyet durumunda teknik direktör değişikliği pekala mümkündür. Fenerbahçe'nin Slaven Bilic ile ilgilendiğini biliyoruz. Ocak ayında görüşebilirler." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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