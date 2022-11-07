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FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'ye verilen penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'ye verilen penaltı pozisyonunu yorumladı. Toroğlu, "Hakeme penaltıyı Allah gönderdi. Fenerbahçeli oyuncu uyanık. Ayağını öne koydu ve penaltıyı aldı. Bu pozisyonun içerisi ve ya dışarısı mı var? Orada başlıyor ve içeride bitiyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

07 Kasım 2022 | 23:55
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