FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'ye sert eleştiri!
Sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, yeni sezonda takımı yeni bir çalıştırıcıya emanet edecek. A Spor yorumcusu Taner Karaman, sarı-lacivertlilerin bu hamlesini değerlendirdi. Karaman, "İsmail Kartal'ın yerine hoca aranıyor, neden?" dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
F.Bahçe'ye sert eleştiri! 31 Mart 2022 | 12:00
01:49
Dikkat çeken F.Bahçe sözleri! "Aldığınızda oynatacak mısınız?" 30 Mart 2022 | 12:00
00:36
Kanarya'da Mesut ve Ozan gelişmesi! 29 Mart 2022 | 12:00
01:09
Flaş Kartal detayı! Fırtına ile..." 29 Mart 2022 | 12:00
01:06
Flaş Mesut sözleri! "Onu bu noktaya sürükleyen şey..." 29 Mart 2022 | 12:00
01:05
Löw'deki pürüz ortaya çıktı! 28 Mart 2022 | 12:00
01:04
İşte Mesut'un gözden çıkarılma sebebi! "Londra'da..." 28 Mart 2022 | 12:00
00:30
F.Bahçe'ye müjde! Yıldız isim dönüyor 27 Mart 2022 | 12:00